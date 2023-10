Cité Keur Gorgui / Chez Bougane : amis, proches et voisins tous venus exprimés leur compassion

Depuis l’annonce du décès de l’épouse de Bougane, Sokhna Momy Gueye Dany, les rues de la Cité Keur Gorgui ne désemplissent pas comme le prouve les d’embouteillages notés sur cet axe. Hautes personnalités et citoyens lambdas, tous ceux qui ont connu la défunte ont bien pris le soin de marquer de leur présence pour exprimer leur soutien et partager la tristesse avec les membres de la famille de la défunte.



Le lutteur Yawou Dial a lui aussi été aperçu dans la foulée, ce dernier bien vrai qu’il n’a pas connu de près la défunte a trouvé sa présence nécessaire, contrairement à lui, Pathé Ndiaye lui avait bien connu le père de la défunte, Thione Seck, à nos micros ce dernier s’est félicité de la bonne éducation qu’il a léguée à ses enfants, ainsi tous espèrent que Thione et Momy dormiront en paix.