Chérif Ndiaye : « On a terminé en beauté, et je pense que le vrai travail commence maintenant... »

Chérif Ndiaye, récemment arrivé dans la tanière des Lions de la Teranga, n’a pas manqué de féliciter ses coéquipiers pour leur performance remarquable lors des éliminatoires. Bien qu'il soit encore nouveau au sein de l’équipe, il se dit très fier de son engagement et de sa prestation sur le terrain, qu’il considère comme le résultat d’un travail acharné. "Je suis fier, car j’ai longtemps rêvé de ces moments. On est premier du groupe, on est venu, on devait terminer en beauté, et je pense qu’on l’a bien fait. Le peuple est content de nos débuts", a-t-il exprimé avec émotion.

À l’approche des prochaines éliminatoires, Chérif Ndiaye reste concentré sur les objectifs fixés par le coach. Il souligne que bien que l’équipe ait bien démarré, il est essentiel de rester vigilant. "Les choses ne sont pas terminées, il faut continuer à rester concentré et ne pas rechuter", a-t-il ajouté, déterminé à poursuivre sur cette lancée et à porter l’équipe vers de nouveaux succès.