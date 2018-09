Chelsea : quand Kanté dîne avec des inconnus

Chouchou des joueurs de l'équipe de France, N'Golo Kanté (27 ans, 5 matchs et 1 but en Premier League cette saison) est également un des joueurs préférés du public tricolore. Et la dernière anecdote concernant le milieu de terrain de Chelsea, racontée par Sport Bible, devrait encore un peu plus renforcer sa popularité. Alors qu'il devait initialement se rendre à Paris, samedi, l'ancien Caennais a eu le malheur de rater son train. L'occasion pour le meilleur joueur de Premier League en 2017 de se rendre dans une mosquée londonienne afin d'y effectuer sa prière.



Sur place, un groupe d'amis, qui supportent Arsenal et Liverpool, a reconnu le Français. Le moment choisi pour lui proposer... de dîner ensemble. Invitation aussitôt acceptée par Kanté, qui a suivi ce groupe, aux anges de partager ce moment avec le champion du monde. Ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à les affronter à FIFA 18 et à regarder l’émission Match of the Day, présentée par Gary Lineker. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut y voir Kanté afficher un sourire devenu légendaire. Sacrés veinards !