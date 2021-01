Chelsea : Guardiola se mêle du licenciement de Frank lampard.

En conférence de presse cet après-midi, le coach espagnol de Manchester City s’est prononcé sur la situation actuelle de Frank Lampard et son club Chelsea. Comme l’avait annoncé Dakaractu il y a quelques heures, « Chelsea a pris la décision de virer Frank Lampard pour le remplacer par Thomas Tuchel ».



Les réalités de Premier League riment de manière très opposée avec les mauvaises performances de Frank Lampard et son club depuis un certain temps. Raison pour laquelle il a été chassé du banc du club qu’il a tant marqué en tant que joueur. Cette même situation a fait l’objet d’ailleurs de plusieurs licenciements de coaches au niveau du championnat d’élite anglais. Une situation qui ne plaît pas pour autant au coach des Skye Blues.



Avant d’affronter West Bromwich Albion dans le cadre de la 20eme journée du Premier League, l'espagnol n’en cache pas pour autant sa frustration après que Chelsea a viré son coach pour mauvaise performance. Selon le site d'information Topmercato, le technicien souligne qu’ « ici, il faut gagner. Les gens parlent de projet et d’idées mais ça n’existe pas. Soit tu gagnes, soit t’es viré », a manifesté Pep.



Allant beaucoup plus loin, Guardiola s’est montré très affectueux à l’égard du technicien anglais de 42 ans. Ainsi l’espagnol espère, selon toujours le site d’information sportif qu’ « à la fin du confinement je pourrais aller au restaurant et le voir », a-t-il souhaité...