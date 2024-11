Cheikh Tall, ou l'exemple d'un grand patriote (par Majib Sène)

L’histoire politique du Sénégal retiendra à jamais le prestigieux apport de Reuy Tall au Parti Socialiste du Sénégal. De Léopold Sédar Senghor en passant par Abdou Diouf et consorts, des militants comme Reuy Tall se sont illustrés de la plus belle des manières pour faire du Sénégal, un terreau fertile sur lequel prospère la politique au sens générique du terme. Ceux qui ont l’habitude de fréquenter la Maison du Parti Socialiste, sont familiers de la silhouette de cet homme attachant, toujours souriant et plein de bonnes convenances.



C’est lui le père du grand homme d’affaires nommé Cheikh Tall très connu à Dakar et dans les milieux où se trame l’économie nationale. Sa base sociale est le légendaire quartier de Fass où il tient son premier commerce. Sérieux, dynamique et très entreprenant, Cheikh Tall appartient à la catégorie de la jeune génération qui tient dans ses mains, les destinées du pays. Sur l’Avenue du Président Lamine Gueye, il a érigé l’un des immeubles les plus imposants de la capitale qui porte le nom de son défunt père.



Cette belle reconnaissance témoigne de la parfaite éducation qu'il a reçue de ses parents, adeptes du travail bien fait et du parfait engagement patriotique. Fidèle en amitié, il s'efforce, autant que faire ce peut, de ne pas compromettre ses engagements car faisant partie de ceux pour qui, la parole donnée est sacrée. Fidèle disciple mouride, il voue au sanctuaire de Touba une considération et un respect rarement égalés. Cheikh Tall a tracé sa voie qui le conduit progressivement vers l'atteinte de ses objectifs c'est à dire figuré en bonne place parmi les citoyens qui s'engagent à porter leur pays au firmament des sublimes destins.



Majib Sène