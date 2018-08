Cheikh Sarr se livre sur la non-sélection de Aya Traoré : "Si je l'avais gardée, je ne pourrais pas l'enlever comme capitaine"

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basket, Cheikh Sarr, qui souhaite par ailleurs évoluer dans "plusieurs systèmes", a révélé ses critères de décision pour composer sa liste des 24 joueuses pour la préparation du Mondial-2018.



Le coach des Lionnes a ainsi commenté l'absence de l'ex-capitaine Aya Traoré.

Voici comment il a justifié ses choix :

"C'est vrai qu'il y a l'absence de Aya (Traoré), une fille qui a beaucoup fait pour le Sénégal, qui a dominé à son niveau à son poste, même si ce n'est pas le cas lors des deux derniers Afrobaskets. Mais ce n'est pas non plus la raison de son absence. Je veux orienter mon leadership à ma propre vision, et là il faut un capitanat différent. Si j'avais gardé Aya (Traoré), je ne pourrais pas l'enlever comme capitaine. C'est une internationale et on peut avoir besoin d'elle à tout moment"...