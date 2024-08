Cheikh Kanté éblouit Khadim Samb : Un hommage inattendu lors de la finale départementale

Lors de la Grande Finale Départementale du Trophée du Président du Conseil Départemental de Fatick, le chroniqueur Serigne Khadim Samb a été particulièrement mis à l’honneur pour ses prestations exceptionnelles tout au long de sa carrière. Une reconnaissance symbolique qui va au-delà des distinctions habituelles déjà a reçues.



Dans ses propos, Serigne Khadim Samb a exprimé une profonde satisfaction, soulignant que cette distinction revêt une importance particulière pour lui. Il a partagé cet honneur avec tous les professionnels de la presse, en mettant en lumière l’impact de leur travail sur la société.



Khadim Samb a notamment salué le Dr Cheikh Kanté pour son engagement inébranlable et sa dévotion envers la population de Fatick, et plus particulièrement envers sa jeunesse. Selon lui, le Dr Kanté ne cesse de l’éblouir par ses actions concrètes et son dévouement. L’organisateur du Trophée, a-t-il ajouté, joue un rôle crucial en offrant aux jeunes une plateforme pour exprimer leur potentiel et se développer, tout en contribuant au dynamisme et à la cohésion sociale de la région.