Cheikh Hadjibou Soumaré revient sur l’affaire judiciaire «Marine Le Pen» : «Je l’ai vécue avec beaucoup de philosophie»

L’ancien Ministre du Budget Cheikh Hadjibou Soumaré a fait face à la presse ce matin pour une déclaration de sa candidature en 2024. Une occasion pour évoquer également la situation judiciaire qu’il a vécue en mars 2023. «C’est une étape de ma vie. Je suis croyant et je l’ai vécue avec beaucoup de philosophie. Je me suis préparé à cette situation. La preuve, quand je partais au tribunal, j’ai dit à mon fils aîné de me préparer mes affaires car, je savais que j’allais être retenu là-bas» a confié l’ancien Premier ministre de 2007 à 2009 sous le Président Abdoulaye Wade.



L’ancien président de la Commission de l'union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a aussi magnifié le professionnalisme des acteurs de la justice lors de son court séjour au Palais de la justice.



Pour rappel, Hadjibou Soumaré a été placé en garde à vue le 9 mars et inculpé le 10 pour diffusion de "fausses nouvelles et diffamation". Il a été relâché sous contrôle judiciaire.