Cheikh Diop incarne l'excellence multidimensionnelle, un homme dont le parcours artistique, littéraire, scientifique et philosophique transcende les frontières traditionnelles de la connaissance. Dès son plus jeune âge, avec l’écriture de "Poèmes verts de Bango" en classe de 6ème, Diop a su allier sa passion pour l’art et la littérature à une quête profonde de vérité et de partage. Un visionnaire dans tous les sens du terme, il refuse de cloisonner ses savoirs : l'art, la science et la philosophie sont pour lui un tout indivisible, comme l’illustre son approche de la Biennale des Arts de Dakar, où il a non seulement exposé ses œuvres, mais aussi animé des conférences percutantes, explorant les liens entre l'art et la raison. Sa démarche se nourrit d’une volonté de rendre la connaissance accessible à tous, tout en rendant hommage à des figures marquantes comme le poète turc Nazim Hikmet, dont l'influence sur David Diop reste souvent ignorée.



Loin de se considérer comme un génie, Cheikh Diop se réfère aux sages paroles de Thomas Edison, qui soulignait que le génie réside moins dans l'inspiration que dans l'effort constant. À travers son œuvre, il incarne cette philosophie de travail acharné et de persévérance, où l'intellect se forge par l’expérience et la discipline. Son œuvre littéraire, riche et variée, allant de "De la Téranga pour Modou" à "Tsylla", a été récompensée à de multiples reprises, affirmant son influence dans le paysage culturel africain. L'artiste et écrivain se définit avant tout comme un passeur de savoirs, un homme pour qui l’écriture et l’art sont des outils de transformation sociale et d’émancipation.