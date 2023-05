Chat GPT : Une influenceuse américaine se fait 5 millions de dollars par mois en vendant son clone virtuel à ses fans.

Le Phénomène ChatGPT développé par OpenAI continue de révolutionner Internet et à émouvoir plus d’un. Caryn Marjorie une influenceuse américaine de 23 ans, avec ses 2 millions d’abonnés sur Snapchat et ses 221.000 abonnés sur Instagram, dispose d’une solide communauté, quasi-exclusive masculine, qui la rend riche en peu de temps. Entamer et entretenir une relation intime avec une star des réseaux sociaux, c’est ce que propose l’influenceuse Américaine Caryn Marjorie. L’ influenceuse de 23 ans vend à ses fans des conversations avec son clone virtuel à 1 dollar la minute.



En effet, faute de pouvoir répondre à tous ses fans, elle y passe déjà 5 heures par jour, raconte Washington post, elle s’est donc associée avec la start-up Forever Voices pour créer CarynAI, un chatbot (un chatbot est un programme informatique qui simule et traite une conversation humaine écrite ou parlée.) qui reproduit la personnalité et la voix de Caryn grâce à la technologie de GPT-4 par développé OpenAI.



Ainsi, lancée il y a seulement quelques jours, l’IA est un succès fulgurant malgré son prix exorbitant : un dollar la minute pour parler à un algorithme. La première semaine a rapporté à l’influenceuse 100.00 dollars et elle estime pouvoir gagner 5 millions de dollars par mois.



"J'ai commencé à réaliser, il y a environ un an qu'il n'est pas humainement possible pour moi de répondre à tous les messages", raconte Caryn Marjorie au Washington Post. "Je voulais guérir la solitude de mon fan".



Néanmoins, si le chatbot de Caryn Marjorie a connu un tel succès fulgurant, en réalité, les discussions sont la plupart du temps hyper-sexualisées...a