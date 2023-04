Changement de l'autorité administrative à la tête de l'arrondissement de Sindia /Échanges de Civilités entre Administrateurs Civils

La Mairie de Sindia a abrité ce mercredi 26 avril 2023, la cérémonie de passation de service entre le Sous préfet sortant Ibrahima Ndiaye et le Sous préfet entrant Omar Dia, sous la présidence du Préfet de Mbour. Une cérémonie riche en couleurs marquée par la présence d'une forte délégation accompagnant le désormais ex Sous préfet de Diamniadio, dans laquelle on peut voir le Préfet de Rufisque et son Adjointe ainsi que les Représentants des Maires de Sébikotane et de Diamniadio. Au nom des huit Maires de l'un des arrondissements les plus stratégiques du Sénégal. Ousmane Guèye de Saly Portudal au nom de ses collègues, a magnifié les qualités humaines du Sous préfet Ibrahima Ndiaye qui a passé 5 bonnes années à la tête de la circonscription. Les différents orateurs qui se sont succédé au micro n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du nouveau Délégué du Président de la République dont le parcours et l'expérience ont été hautement salués, rassurant ainsi les administrés et les Maires sur la poursuite sans ambages de la lourde tâche qui attend toute autorité affectée dans le département de Mbour.

Des échanges de civilités entre Administrateurs Civils ont tenu en haleine l'assistance...