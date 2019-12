Championnat mondial Rallye électrique : Le Lac Rose pisté pour abriter l'une des étapes de la première édition en 2021o

Le cadre idyllique du Lac Rose, situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale sénégalaise, Dakar, a été officiellement choisi parmi les cinq sites qui recevront la toute première édition de courses écologiques (Extrême E) à partir de 2021. Une innovation de taille annoncée ce mercredi, par d'Alejandro AGAG et qui permettra ainsi de mettre le sport au service de la cause climatique.





En effet, selon les organisateurs, Alejandro AGAG, fondateur et CEO d'Extrême E, également fondateur et président de Formula E racing, l'organisation sénégalaise To.org, en collaboration avec la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) dirigée par Abdou Thiam, veulent « utiliser le sport pour mettre le changement climatique mondial à la page. Le Sénégal rejoindra le Népal, le Brésil, le Groenland et l'Arabie Saoudite en tant que destinations choisies par Extrême E pour une course en janvier 2021 au Lac Rose. » C'est dit ! Pour cette aventure qui s'annonce "électrique" les automobilistes engagés devront se battre sur les pistes ci-dessus annoncé, dès 2021.



Extrême E est une toute nouvelle série de courses qui verra des SUV électriques concurrencer dans des environnements extrêmes du monde déjà endommagés ou affectés par des problèmes climatiques et environnementaux. Le voyage mondial de cinq courses met en évidence l’impact du changement climatique et des interférences humaines dans certains des sites les plus reculés du monde et encourage l’adoption de véhicules électriques pour préserver l’environnement et protéger la planète.



Une autre caractéristique unique d’Extrême E est son garage flottant, le RMS St. Helena. L'ancien navire cargo à passagers Royal Mail fait actuellement l'objet d'une modernisation et d'une refonte afin de réduire ses émissions. Il servira à transporter le fret et les infrastructures du championnat, y compris les véhicules, jusqu'au port le plus proche, à minimiser l'empreinte écologique de l'Extrême E et à faciliter la recherche scientifique grâce à un laboratoire embarqué. Extrême E est exploitée en association avec Formula E, l'organisateur du championnat ABB FIA Formula E.







Extrême E s’engage en faveur de la durabilité et de la réduction de l’impact sur l’environnement - tout en contribuant à la reconstruction et à la restauration de zones déjà touchées par le changement climatique.