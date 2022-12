Cérémonie de remise des clefs aux bénéficiaires des coopératives d’habitat à Paris / Aïssata Tall Sall à Moïse Sarr : "Il a été le maître-d’œuvre à la base de ce projet…;C’est cela l’engagement pour son président de la République".

À l'occasion de la cérémonie de remise des clefs aux bénéficiaires des coopératives d’habitat à Paris, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a tenu à remercier l'ancien secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, pour le travail qu'il a abattu en faveur du Sénégal et de son excellence le Président Macky Sall.

"Moïse Sarr m’a accompagnée. Il a été le maître-d’œuvre à la base de ce projet…;C’est cela, l’engagement pour son pays, c’est cela l’engagement pour son président de la République. Faire les choses parce que seulement, on doit les faire. Faire les choses parce que c’est ce que veut le président de la République. Faire les choses, qu’on en bénéficie ou qu’on n'en bénéficie pas. Peu importe, l’essentiel est que les choses soient bien faites, et c’est ce que tu as fait", a fait remarquer madame Aïssata Tall Sall. Un témoignage accueilli par des applaudissements nourris de l’assistance.