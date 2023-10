Cérémonie de passation de service au ministère de l’intérieur : Antoine Félix A. Diome passe le témoin à Me Sidiki Kaba

Après 3 ans passés à la tête du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome va officiellement quitter le département ministériel pour laisser la place à son successeur Me Sidiki Kaba. C’est dans une ambiance rythmée alliant présence forte de militants et des services ministériels et les éloges pour les deux ministres au vu de leurs parcours, que la cérémonie s’est déroulée dans la grande salle de conférence ce matin.







La Dage du ministère de l’intérieur qui a pris la parole en premier a parlé au nom du personnel du ministère qui s’engage à servir loyalement le ministre entrant. Ces agents de l’Etat au ministère de l’intérieur s’engagent à participer et à préserver les acquis du ministère. « Nous allons nous retrousser les manches pour la réussite du nouveau ministre, Me Sidiki Kaba ».







Le personnel a également salué les grandes réalisations du ministre sortant Antoine Diome durant tout le long de son passage dans le ministère. À leur tour, les deux ministres se sont félicités magnifiés réciproquement tout en se rappelant de leurs relations qui restent intactes.