Cérémonie d’ouverture des Jeux Africains 2024 : Le ministre des sports va représenter le président Macky Sall à Accra

Le Ministre des Sports, Monsieur Lat Diop, a quitté Dakar en direction d'Accra, au Ghana, pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Africains qui se dérouleront du 8 au 24 mars 2024. En tant que représentant du président de la République, Macky Sall, le ministre des Sports dirigera la délégation sénégalaise lors de la cérémonie officielle de cette 13e édition, qui aura lieu ce vendredi dans la capitale ghanéenne.

La délégation sénégalaise compte 130 personnes, comprenant des athlètes, des entraîneurs, des professionnels de la santé et des officiels. Le Sénégal va participer à douze disciplines sportives lors de ces jeux quadriennaux, notamment l'athlétisme, le football masculin et féminin des moins de 20 ans, le beach-volley masculin et féminin, la natation, le badminton, le taekwondo, le karaté, le judo, la lutte olympique, le triathlon, le tennis de table et la boxe.

Ces Jeux Africains sont une occasion pour le Sénégal de mettre en avant ses talents sportifs et de concourir avec d'autres nations africaines. Les Jeux Africains offrent également une plateforme pour renforcer les liens entre les différents pays africains, favorisant ainsi l'échange culturel et le dialogue entre les nations.