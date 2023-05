Cérémonie d’inauguration : La Chambre des Notaires du Sénégal se dote d’un nouveau siège

La Chambre des Notaires du Sénégal (CDNS) a procédé ce vendredi 5 mai 2023 à l’inauguration de son siège situé en centre-ville non loin de la place de l’indépendance. Cette cérémonie inaugurale du nouveau siège des notaires à vu la présence plusieurs membres de la corporation, du secrétaire général de la caisse de dépôt et des consignation monsieur Cheikh Seck ainsi que le garde Sceaux, ministre de la Justice monsieur Ismael Madior Fall qui a présidé l’événement. « On vous a donné ce bâtiment, mais vous en avez fait un bijou, comme qui dirait vous avez le don, j’allais dire l’art de transformer le fer en or » affirme le garde Sceaux, ministre de la Justice lors de son allocution.



En effet, l’érection de ce bâtiment flambant neuf est né grâce à un partenariat public-privé et a été ensuite rénové et achevé au bout de 6 mois et a coûté plus de 106 millions de FCFA à la Chambre des Notaires du Sénégal. Ainsi, cette nouvelle maison des Notaires du Sénégal qui va accueillir toute la corporation, comprend une salle d’attente, deux salles de réunion modulables, 6 bureaux, un réfectoire, une terrasse aménageable et des espaces d'archives.



À cet effet, lors de son allocution, la présidente de la Aida Diawara Diagne, « invite tous les membres à s’approprier ce lieu qui appartient à chacun d’entre nous et qui se veut un point de notre profession ».