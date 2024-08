[Cérémonie Officielle] MAGAL 2024- Le ministre de l’intérieur modère l’engagement du President Diomaye : « Il ne dit pas qu’il pourra tout régler en 05 ans , mais… »

L’édition 2024 du Grand magal de Touba a baissé les rideaux avec la cérémonie officielle. Une cérémonie marquée par la non- présence dans la salle du Khalife Général des Mourides . Pour autant , plusieurs chefs religieux Mbacké- Mbacké ont effectué le déplacement et ainsi tenu compagnie à Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké. L’État , comme de coutume, a été représenté par le ministre de l’intérieur. Jean Baptiste Tine, dans un discours succinct, posé et bien calibré, saluera d’abord le Khalife des Mourides avant de parler du magal et des ambitions de l’État du Sénégal.





« Je suis heureux d’être ici à Touba en ce jour de victoire. Ce jour est une victoire pour la race noire de manière générale. C’est un jour pour rendre grâce à Dieu. C’est un jour qui consacre la victoire de Cheikh Ahmadou Bamba sur l’ennemi. Le Président de la République remercie le Khalife Général des Mourides pour son soutien et ses prières ».



Jean Baptiste Tine , sans transition , évoquera les récents engagements pris par le Président Bassirou Diomaye Faye et répétés par son Premier ministre mais se fera plus prudent. Là où ses supérieurs ont choisi d’être plus catégoriques, lui a voulu laisser une petite marge pour parer aux incertitudes. « Le Chef de l’État signale que ses ambitions pour Touba dépassent ce qui peut être fait . Je rappelle Mbacké et le département le plus peuple du Sénégal. Il réitère l’ engagement pris de trouver les solutions idoines face aux souffrances que Touba endure . Il n’a pas la prétention de pouvoir tout régler en 05 ans mais il fera le nécessaire pour sensiblement amoindrir les problématiques ».



Jean Baptiste Tine , au nom du Chef de l’État demandera aux jeunes de davantage se consacrer au travail et de s’abstenir d’affronter l’océan via les pirogues.





La délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’intérieur Jean Baptiste Tine comptait plusieurs autres ministres. Parmi eux , celui en charge de l’assainissement Cheikh Tidiane Dièye, sa collègue de la Culture Khady Diène Gaye , celui de la Microfinance Alioune Dione. Étaient aussi présents les ministres Balla Moussa Fofona, Ibrahima Sy, Mabouba Diagne etc…