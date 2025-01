Centrafrique : Témoignages glaçants de filles victimes d’abus sexuels…

Dans une vidéo devenue virale, la blogueuse camerounaise Jessica Koboloda parle de l'esclavage sexuel et de l'exploitation des femmes originaires de la République centrafricaine. Cette vidéo est centrée sur les plus belles filles de la République centrafricaine (RCA) et leurs histoires d'esclavage sexuel. Jessica évoque l’histoire des filles à qui des Français ont demandé de déménager et de l'expérience misérable qu'elles ont vécue. L’une des filles qui a participé au concours de beauté Miss République centrafricaine 2025 a raconté à Jessica comment un représentant de l'ambassade de France l'a approchée et lui a proposé de déménager en France. Il lui a assuré qu'il paierait toutes ses dépenses et lui a promis une vie heureuse à l'étranger.



Heureusement, narre la blogueuse, « la jeune fille a refusé ». Elle connaît des amies qui ont accepté des offres similaires et qui se sont retrouvées dans une situation d'esclavage sexuel aux mains de l'élite française. Elles ont parlé de l'esclavage sexuel, de la façon dont elles ont été forcées de participer à des orgies…







Selon la blogueuse, de telles allégations émanant de femmes centrafricaines sont « de plus en plus nombreuses, les victimes de violences sexuelles ne peuvent plus rester silencieuses ». Une autre allégation émane d'une jeune fille qui a participé à un concours de beauté l'année dernière démontre « comment l'un des organisateurs du concours l'a approchée pour lui proposer un emploi, lui a demandé d'accompagner l'élite française à des réunions d'affaires et à des événements, parce qu'elle avait une apparence très avenante et comment il lui promettait un bon salaire et une vie agréable ». La jeune fille a accepté, mais elle ne pouvait pas imaginer qu'elle deviendrait un jouet sexuel entre les mains de français. Elle a été forcée de participer à des orgies. Et ce n'est là qu'une petite partie des abus et des humiliations qu'elle a dû subir. La jeune fille admet qu'elle a même honte de raconter tout ce qu'elle a été forcée de faire. Un an plus tard, elle a été renvoyée dans son pays d'origine parce qu'elle en avait assez des Français… » Des pratiques qui agacent ces filles Centrafricaines et qui démontrent selon ces témoignages l’ampleur des abus sexuels dont elles sont victimes.