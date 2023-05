Célébration de la quinzaine de l'Europe à Taïba Niassène: " L'assiette foncière constitutive du domaine industriel de la commune portant sur 30 hectares, reste ouverte aux potentiels investisseurs..."( Habib Niasse, maire).

La commune de Taïba Niassène( département de Nioro) a accueilli hier la journée dédiée à la quinzaine de l'Europe.



Devant les partenaires bilatéraux de l'État du Sénégal en présence de madame le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, le maire de Taïba Niassène s'est félicité de cette initiative qui selon lui, permet de " d'appréhender le degré d'approfondissement de la décentralisation et l'approche de territorialisation des politiques publiques. Une conviction forte qui est déclinée à travers l'acte III par son excellence le président de la République Macky Sall".



D'après Mouhamadou Habib Niasse, Taiba Niassène s'est fait remarquer par ses agriculteurs émérites qui sont de véritables acteurs de développement grâce à la culture et aux qualités inculquées par le vénéré guide religieux Mawlana Cheikh Al Islam Baye Niass



Après une visite de la délégation à l'unité de transformation de Taïba Niassène, exploitée par des femmes, le maire a rappelé que le département de Nioro abrite le module régional dans la commune de Médina Sabakh, qui regorge d'énormes potentialités hydro-agricoles appelées à devenir le véritable bassin agricole vivier incontestable de l'agropole centre. Et à l'en croire, " l'existence de fortes dynamiques organisationnelles développées et entretenues au sein des communautés, conforte notre conviction qu'il y a déjà ici et dans les autres communes du département de Nioro, des leviers et des acteurs émérites susceptibles de porter à bras le corps l'opérationnalisation de la plateforme départementale et du module régional dans le Médina Sabakh et d'engager la bataille de la souveraineté alimentaire telle que lancée par le président de la République".



Le maire de Taïba Niassène qui a remercié le chef de l'État pour les diligences et les contributions déjà apportées en vue de la réalisation du projet " Toolu Baye" dans sa commune, initié par le khalife général de Médina Baye, a souligné que " l'assiette foncière constitutive du domaine industriel portant sur 30 hectares, reste ouverte aux potentiels investisseurs pour une véritable promotion de l’économie locale".