Cascade de forfaits en équipe nationale : Aliou Cissé reste serein et fait confiance aux jeunes...

Avec une toute nouvelle configuration qui s'annonce dans la tanière décimée par une cascade de forfaits déclarés au dernier moment, l’entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise, Aliou Cissé préfère voir le bon côté des choses avec l'avènement de la jeune garde qui intègre la sélection assurant ainsi la relève.







La bande à Moustapha Name, Pape Cheikh Diop, Formose Mendy et Cie, profite ainsi de cette opportunité pour honorer leurs premières convocations. « C’est la période (La pandémie de la Covid-19) qui est comme ça. C'est vrai qu’on avait donné une liste de 25 joueurs, il se trouve qu'on a eu des blessés et des garçons atteints par la Covid-19. Mais comme je l'ai toujours dit, le Sénégal c'est aussi un gros réservoir de footballeurs... »







Une manière pour l'ancien capitaine des Lions de témoigner de sa confiance aux jeunes internationaux qu'il n'a eu de cesse de promouvoir depuis son arrivée en sélection A, à l'image de Krepin Diatta, Moussa Ndiaye et du portier local Boubacar Fall. « Maintenant place aux joueurs qui sont là, disponibles et prêts à montrer toutes leurs qualités pour pouvoir aider l'équipe à gagner ces deux rencontres... »







Concernant l'excellent début de saison de l'attaquant de Reims, Boulaye Dia (8 buts en 8 rencontres de Ligue 1), Cissé lui décerne son satisfecit. « Il fait de très bonnes choses avec Reims. Depuis deux ou trois ans, il arrive à faire de très bonnes choses. Avoir l'actuel meilleur buteur du championnat de France est une fierté ». Boulaye Dia pourrait d'ailleurs valablement prétendre à une place de titulaire ce mercredi contre la Guinée Bissau.







Sévèrement corrigé 3-1 contre le Maroc, en amical, le coach national de rassurer que ceci n'impacte en rien la motivation du groupe. « Je n'ai aucun doute aujourd'hui sur le fait que mes joueurs sont motivés... Les joueurs sont motivés et engagés pour aller chercher cette qualification dès demain et dimanche aussi pour le deuxième match. »