Casamance : les populations d’Enampor et de Boutoupa Camaracounda exposent leurs maux aux députés Guy Marius Sagna et Oulimata Sidibé

Dans leur démarche de proximité, les députés Guy Marius Sagna et Oulimata Sidibé ont effectué une visite dans les communes de Nyassia et de Boutoupa Camaracounda les 06 et 07 juin. L’objectif de cette visite était de recueillir les problèmes des populations de la commune afin de rendre compte de la situation à l’Assemblée nationale.



Au cours de ces rencontres, plusieurs maux ont été soulevés par les habitants de ces communes qui font face à d’énormes difficultés. À Enampor, les élus ont été reçus au foyer des jeunes, lors des prises de parole. L’état de la route qui mène à Enampor, l'électrification, l’adduction en eau, le déminage effectif des zones affectées par la crise casamançaise sont entre autres les préoccupations soulevées par les habitants du royaume du Mofovi. Étant originaire de ladite zone, le parlementaire se dit sensible à leurs doléances.

Tout comme à Boutoupa Camaracounda, dernière étape, les élus se sont imprégnés de la lancinante question de l’électrification, la réhabilitation de la piste de production, le chômage des jeunes, la santé, le renforcement des équipements sociaux de base.