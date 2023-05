Caravane nationale de sensibilisation sur l’état civil : les populations de Diourbel, Mbacké et Dahra informées et sensibilisées.

Le Programme Nekkal de la Direction de l’état civil, financé par l’Union européenne organise une caravane nationale de sensibilisation sur l’état civil du 06 au 14 mai. Après la cérémonie de lancement qui a eu lieu à la mairie de Diourbel, présidée par le ministre des collectivités territoriales Monsieur Mamadou Talla qui avait à ses côtés Son Excellence Monsieur Jean Marc Pisani, Ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal et les autorités de la ville de Diourbel, les caravaniers ont envahi dans la même. Journée les rues de Mbacké. En campagne d’information et de sensibilisation, sous le thème « Mon état civil, ma citoyenneté », ils ont, pendant plus 5 tours d’horloge, discuté, échangé, écouté et orienté les populations dont des élèves. Au deuxième jour de la caravane, c’est la ville de Dahra qui a été envahie par les caravaniers. Coïncidant avec le marché hebdomadaire de la ville, qui draine des milliers et des milliers de personnes, la caravane a sillonné toute la ville, après avoir été reçue par l’adjoint au maire qui a donné le top départ. Sur place, en plus des marchés, une émission radio a été animée par les spécialistes de l’état civil et talk-show a aussi été organisé. Une initiative vivement saluée par les communautés qui en ont profité pour poser les bonnes questions.