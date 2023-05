Caravane « Sénégal Connect » / Le Gouverneur de Tamba au ministre Me Moussa Bocar Thiam : « Vôtre départ est bon ! »

Le Gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé, a vivement salué la démarche inclusive et innovante initiée par Me Moussa Bocar Thiam, le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique à travers sa caravane nationale dénommée « Sénégal Connect. » À l’occasion de la réception de la délégation du ministre, ce mardi, il a adressé un message élogieux à l’endroit de son hôte du jour. « Votre départ est bon ! » Une belle note de reconnaissance et grande motivation pour le ministre et maire de Ourossogui.

« Nous sommes dans ce métier de service de l’État depuis un certain nombre d’années. Pour avoir passé 24 ans au service du Sénégal, dans le cadre de son administration territoriale, nous avons la possibilité d’évaluer les bons départs, et votre départ est bon ! Je voudrais également réitérer devant vos collaborateurs, l’engagement que j’ai pris en disant que je vais moi-même ainsi que l’ensemble des collaborateurs placés sous mon autorité, accompagner pleinement le département qui vous est confié. Je reste déterminé à vous apporter le soutien qu’il faut à un ministre pour une réussite éclatante de sa mission », a déclaré le gouverneur Baldé.

En présence des autorités administratives et des élus locaux présents dans la salle de réunion de la gouvernance, il ajoute en guise de conclusion : « aujourd’hui la région de Tambacounda reçoit la caravane et je fais partie de ceux qui considèrent que c’est une heureuse initiative. Une initiative excellente qui épouse les contours de la politique d’équité sociale déclinée par le président Macky Sall. »

Lors de sa prise de parole, Me Moussa Bocar Thiam, s’est longuement penché sur la nécessité de profiter de cette caravane et de la semaine du numérique (16 au 20 mai à Dakar) pour enclencher une nouvelle dynamique dans l’usage du numérique au Sénégal, particulièrement par la jeunesse. À la suite de cela, il a salué l’appui constant et la diligence du gouverneur de Tambacounda s’agissant de la gestion des circonscriptions administratives.

« Mr le gouverneur, nous avons senti l’appui constant de votre autorité parmi les collectivités territoriales. Je vous félicite de ces actions et des années de braise que nous avons passées dans la région de Matam… nous avons décidé de sillonner le pays pour comme vous le dites, participer à réduire cette fracture que le Sénégal a toujours connue entre le Sénégal de l’intérieur et les grandes capitales de l’ouest du pays à savoir Dakar, Mbour, Thiès... »

À la fin de la cérémonie, le gouverneur de la région de Tambacounda n’a pas manqué d’inciter le ministre à s’épancher encore plus sur les dérives notées sur les réseaux sociaux avec un usage parfois nuisible des outils du numérique.