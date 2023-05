Caravane « Sénégal Connect » / Couverture réseau à Kolda : « à 96%, les sénégalais ont accès à la connexion » (ministre Moussa Bocar Thiam)

À la question de savoir quels sont les efforts consentis par l’État du Sénégal pour assurer une meilleure couverture réseau aux habitants de la région de Kolda, le ministre en charge des télécommunications s’est voulu rassurant. En marge de sa tournée dans le Fouladou et sur l’étendue du territoire national dans le cadre de la caravane numérique, il est revenu sur les réalisations du gouvernement sénégalais.

« En matière d’infrastructures pour assurer la connectivité dans le pays, le Sénégal est le premier pays en Afrique de l’Ouest. L’État du Sénégal a investi plus de 200 millions en matière d’infrastructures. Non avons plus de 6.000 kilomètres de fibre appartenant à l’État. Le 16 mai prochain le Sénégal va mettre en service le premier câble sous-marin qu’on appelle "CHER", entièrement financé par le Sénégal. »

Invoquant des structures telles que le Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT), il a déclaré : « à 96% les sénégalais ont accès à la connexion. »

« En plus nous avons aussi le FDSUT qui est là pour accompagner les collectivités territoriales pour avoir une meilleure connectivité. Ce qu’il faut savoir c’est que pendant longtemps, la vision était que là où se trouve la majeure partie des sénégalais, qu’il y ait une connectivité suffisante. Le Sénégal est couvert en terme de densité à hauteur de 96%. Nous sommes à 45% du maillage du territoire. Mais, à 96% les sénégalais ont accès à la connexion. Le président Macky Sall a mis en place une politique qui lutte contre l’inéquité territoriale. C’est la raison pour laquelle il a mis des programmes comme le PUMA, le PUDC, PROMOVILLE etc... C’est une politique qui s’étend pour assurer la connectivité partout au Sénégal », a-t-il conclu.