Caravane Nationale de sensibilisation sur l’état civil : “La commune de Sangalkam s'est engagée dans cette voie pour contribuer au respect des droits des personnes” (maire)

La commune de Sangalkam a abrité ce dimanche 14 Mai, la cérémonie de clôture de la caravane nationale d’information et de sensibilisation sur l'état civil. Ce programme qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation, le renforcement du système d’information de l’État et la consolidation du fichier national d’identité biométrique au Sénégal du programme Nekkal, financé par l’Union européenne, a pour objectif général de contribuer au respect des droits des personnes liées à la reconnaissance de leur identité par l’amélioration du système d’information d'un état civil efficient et la consolidation d’un fichier national d’identité biométrique sécurisé.



Selon le nouveau directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), en neuf (9) jours, ils ont sillonné principalement huits (8) régions dans le pays à savoir Diourbel, Louga, Matam, Tamba, Kaffrine, Kaolack, Fatick et Dakar pour sensibiliser sur l'état civil, sous le thème « Mon état civil, ma citoyenneté », afin qu'on puisse avoir un enregistrement universel. "Nous sommes dans un monde de terrorisme, un monde de cybercriminalité. Celui qui n'a pas de papier n'a rien. Tu ne peux pas étudier, ni te soigner, encore moins voyager. Il faut déclarer vos événements vitaux : naissance, mariage, décès", a prodigué Alioune Ousmane Sall qui par ailleurs, a ajouté que la direction travaille aussi à digitaliser le système et qu'il y a des agents qui sont actuellement sur le terrain pour numériser tous les registres et d'autres qu'ils sont en train d'indexer. L'ANEC travaille aussi sur l'archivage, la restauration des registres et sur la reconstitution des registres.



L'édile de la commune de Sangalkam qui a accueilli la dernière étape des caravaniers, a approuvé un grand plaisir pour le choix porté sur sa commune tout en remerciant le ministre des collectivités territoriales Mamadou Talla. Ainsi, il dira : "la commune de Sangalkam s'est engagée dans cette voie pour contribuer au respect des droits des personnes grâce à l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil, à la formation des acteurs impliqués dans le processus et de rapprochement du service d'état civil aux populations", a soutenu le maire Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow, qui profite également de cette occasion pour égrener son chapelet de doléances concernant les actions menées dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Nekkal. "Monsieur le Dg, nous comptons sur votre appui pour réaliser au plus vite cette doléance des populations concernant le centre d'état civil secondaire de Keur Ndiaye Lo. Un centre dont les travaux proprement dit tardent à démarrer. Concernant les délégués de quartier, la commune envisage leur régularisation pour leur permettre de jouir de leurs droits à la hauteur du travail", a-t-il sollicité, avant de conclure qu'il ose espérer que cette étape de la caravane donnera un souffle nouveau à la dynamique d'amélioration du système d'information d'état civil et de consolidation d'un fichier national d'identité biométrique sécurisé, objectif affirmé du programme Nekkal...