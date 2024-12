Can Maroc 2025: la Caf rejette le recours de la Guinée

La Confédération Africaine de Football (CAF) a rejeté le recours déposé par la Fédération Guinéenne de Football (FGF) concernant le match contre la Tanzanie, disputé lors des éliminatoires de la CAN 2025. La FGF avait contesté la participation d'un joueur tanzanien, alléguant une irrégularité. Le Jury Disciplinaire de la CAF a jugé la réclamation recevable sur la forme, mais l'a rejetée sur le fond, la qualifiant de "mal fondée".



Malgré cette décision défavorable, la FGF ne compte pas en rester là. Elle a annoncé son intention de faire appel, conformément aux articles 54 à 58 du Code Disciplinaire de la CAF, et a demandé les motivations détaillées de la décision. Cette démarche vise à épuiser toutes les voies de recours possibles pour permettre au Syli National de participer à la CAN 2025, prévue au Maroc.