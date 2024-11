Campagne électorale / TAS : « Ce pays est gangréné par une mauvaise politique! »

Dans le cadre de la campagne pour les législatives de 2024, Thierno Alassane Sall, leader du parti de la République des Valeurs, a effectué une tournée inspirante à Bambali, Moki, Diobé, Vélingara et Djiredji. Ce périple lui a permis de partager sa vision et son engagement envers le développement du Sénégal, tout en magnifiant le potentiel immense de ces régions.



TAS devant les habitants, a exprimé sa détermination à prendre en main les rênes de l’Assemblée nationale pour défendre la vision de son parti. Il a appelé les Sénégalais à garder leur dignité et à rejeter la facilité qui, selon lui, gangrène la politique actuelle : « C’est cette mauvaise politique qui a gâché notre pays. Dites-vous la vérité ! », a-t-il déclaré.



Dans un discours poignant, il a déclaré : « Chers Sénégalais, le Sénégal est votre pays et c’est vous qui pouvez le redresser en nous donnant la majorité à l’Assemblée. » Il a également mis en avant la solidité de sa coalition, qui repose sur des fondations authentiques, et a salué l’expertise de ses membres, y compris l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye, un homme d'État reconnu. « Nous ne vous décevrons jamais si vous nous donnez la majorité aux élections du 17 novembre », a-t-il promis, mobilisant les électeurs autour d’un message d’espoir et de changement.