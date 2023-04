Campagne agricole 2023-24 : 19 mesures édictées pour une totale réussite de l’opération.

Dix neuf (19) points essentiels ont découlé du conseil interministériel tenu ce 27 avril, à la primature et consacré à la préparation de la campagne agricole de l’année 2023-24. Le gouvernement et les acteurs agricoles se sont engagés à un objectif global visant à assurer aux populations sénégalaises une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, développer une meilleure résilience face aux divers aléas afin d’impulser un développement économique et social, à l’horizon 2035. C’est dans ce cadre et pour la bonne marche de la présente campagne que le gouvernement a édicté une série de mesures dont le but principal est de battre des records jamais égalés dans le domaine agricole.

Le Premier ministre Amadou Ba a d’abord instruit le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Aly Ngouille Ndiaye, de procéder au démarrage effectif au mois de mai 2023, de la campagne agricole. Il a demandé à celui-ci de veiller à la mise en place des commissions de cession des intrants par les autorités administratives au plus tard le 15 mai 2023. Le ministre va assurer également le suivi de la mise en place des intrants, du comportement phrénologique des cultures et de la commercialisation.



Il engagera en relation avec la primature, le ministère des finances et du budget la procédure d’octroi des agréments pour la fourniture des semences et d’engrais. Aly Ngouille Ndiaye est aussi chargé de doter les directions nationales et les services techniques déconcentrés de moyens logistiques et veillera sur la mise à disposition complète des plannings des intrants semences et engrais aux directions régionales pour l’évaluation des mises en place.



L’autorité a reçu comme instruction de renforcer le programme de reconstitution du capital semencier et de réactualiser la carte varieta. Il devra ainsi améliorer la mise en marché de toutes les spéculations par l’appui à la contractualisation des producteurs opérateurs économiques entre autres directives déclinées par le Premier ministre Amadou Ba qui restituait face à la presse, les conclusions du conseil interministériel consacré à la campagne agricole 2023-24.