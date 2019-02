Caisse de dépôt et de consignation : L'institution serait en faillite, renseigne Wade.

Macky Sall et ses proches se servent de la caisse de dépôt et de consignation pour satisfaire leur besogne.

Selon lui, l'institution serait en faillite.

Le pape du Sopi taxe le candidat à sa succession et son entourage, d'être des bandits financiers.