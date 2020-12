CULTURE / L’artiste Cissa à cœur ouvert : « La musique, ce n’est pas un jeu. Je fais de la musique positive, le Gospel »

Instrumentaliste, compositeur chanteur, le jeune artiste Cissa est un musicien pas très connu dans son terroir. Cependant tel n’est pas le cas en Europe, au États-Unis d’Amérique et dans quelques pays africains.

Nominé meilleur artiste afro-carribbean à l’Olympia de Paris il y’a de cela 4 ans et ayant participé au succès de plusieurs artistes ou groupes très réputés dans l’univers de la musique, particulièrement dans le genre musical Gospel, le jeune artiste compositeur, chanteur, Cissa a aussi remporté tant d'autres prix à l'international.



Pionnier dans la musique Gospel, il compte s’imposer au sein des étoiles de la musique sénégalaise. Et même si ce genre musical n’a pas trop de succès chez lui, son retour a su marquer plus d’un avec son nouveau clip fraîchement sorti et intitulé « Reconnaissance ».



À travers ce produit qui fait déjà fureur dans les médias nationaux et internationaux, il lance un appel à son public et à toute la population pour un retour aux valeurs essentielles telles que le « Ngor » comme le titre même l’indique.



Son objectif est toujours le même dans la musique, Cissa est de ceux qui croient que la musique doit être engagée. D’où son slogan « le Gospel, une musique positive »…