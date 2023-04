CULTURE / 4ème Édition du Festival de Cinéma les Téranga : Des innovations majeures prévues pour cette année

La cérémonie d’ouverture de la 4ème édition du Festival de cinéma les Téranga, s'est tenue ce jeudi au Grand Théâtre National. Un festival international qui, à ses débuts, était une cérémonie de récompense appelée Teranga movie awards. Aujourd’hui, après 4 années d’existence et d’expérience, c’est devenu un festival très réputé.



« Pour nous il était temps que le Sénégal puisse accueillir chaque année un événement festif d’envergure qui récompense, qui permet de linker plusieurs pays de l’Afrique et de la diaspora et qui permet également de développer des projets de partenariat qui feront briller le Sénégal », a indiqué Fatou Jupiter Touré, l’initiatrice.



Ainsi, à partir de ce jeudi 27 jusqu'au 29 avril, il sera organisé différentes activités d’abord une cérémonie de récompense, suivie d’ateliers, de panels, projections dans des salles de cinéma ainsi que dans les différents quartiers et aussi à l’UCAD.

En terme d’innovation, Mme Touré d’annoncer que pour cette année, lors de la grande soirée sénégalaise pour clôturer, une récompense est réservée au public inconditionnel qui vient les soutenir à chaque fois. Un jeu concours est mis en place pour le tapis rouge. Ce sera une occasion de magnifier les belles créations des stylistes et couturiers sénégalais.

En outre, il est aussi prévu le lancement de l’académie des teranga qui sera spécifiquement dédiée à la formation des femmes dans le métier du cinéma.



Cette année, le thème est axé sur le « streaming » qui est une nouvelle technologie de vulgarisation du cinéma, une moyen pour l’Afrique d’apporter sa participation à cette initiative, mais aussi d’en saisir les opportunités et de pouvoir tirer la locomotive au lieu d’être suiveur...