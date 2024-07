CRD MAGAL 2024- Cheikh Bass Abdou Khadre : « Si le Sénégal est en paix , il faut bien reconnaître que le magal y joue un grand rôle »…

« Le magal joue un grand rôle dans l’existence de cette paix durable au Sénégal. Il faut le lui reconnaître »…La déclaration est de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Le porte-parole du Khalife Général des Mourides , qui prenait part au CRD du Grand Magal , rappelle que l’événement rassemble toutes les composantes du pays et les installe dans un même élan de ferveur, de fraternité et de dévotion. Il signale , en passant, que 15 % des pèlerins ne sont pas des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba et que le 1% n’est même pas constitué de musulmans. La rencontre s’est déroulée sous la supervision du gouverneur de la région de Diourbel et en la présence de plusieurs membres du comité d’organisation du 18 Safar.