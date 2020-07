COVID-19 / Subvention aux artistes : Les danseurs crachent sur les 50 millions de l’État.

Les artistes-danseurs du Sénégal sont plus que jamais résolus à se mobiliser et unir leurs forces autour d'une association. C'est donc le prétexte qui a été invoqué par Pape Moussa, Papa Ndiaye, Ndèye Guèye, Oumou Sow et Cie pour faire face à la presse. Toutefois, vu le contexte actuel marqué par un arrêt de toutes les activités culturelles et autres manifestations à cause de la pandémie, les danseurs ont remis sur la table leurs vieilles doléances. D'après eux, les 50 millions de subvention qu'on leur propose sont insignifiants comparé à ce qu'ils représentent pour la culture Sénégalaise.