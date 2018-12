COP 24- Segment de haut niveau sur les changements climatiques : les exigences du ministre de l’environnement Mame Thierno Dieng

Le ministre de l’Environnement sénégalais, le Pr Mame Thierno Dieng, a délivré cet après midi a Katowice où se tient la conférence sur le climat (COP), le message officiel du Sénégal lors du segment de haut niveau sur les changements climatiques. Une occasion pour ce dernier de réaffirmer les positions du Sénégal à deux jours de la fin de cet important rassemblement.

Après avoir rappelé l’engagement du Sénégal pour l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris, en tant que pays très vulnérable, il a toutefois rappelé le soutien à la nécessité de rehausser l’ambition de réduction des émissions, afin de limiter la température à + 1,5°C. Une trajectoire selon le ministre qui requiert un leadership soutenu et croissant des pays développés.

« Après l’Accord de Paris, nous devons convertir nos engagements en actes nationaux concrets et en comportements citoyens climatiques responsables. Aussi les efforts prodigués pour aller vers un développement sobre en carbone et résilient au climat doivent être quantifiés, suivis et enregistrés » a dit le le Pr Dieng.

Le ministre a par la suite révélé à l’assistance les pertes et dommages liés aux effets du changement climatique sur le littoral sénégalais et les efforts consentis par le gouvernement, ces deux dernières années, avec l’appui bilatéral et multilatéral, pour prendre en charge les impacts de l’érosion côtière et soulager les populations fortement exposées pour un montant de plus de 26 milliards de FCFA. Pour le ministre, d’autres secteurs vitaux comme l’agriculture et l’élevage connaissent des chocs climatiques avec de lourdes pertes en économies locales.

« L’État est obligé d’ajuster régulièrement son budget pour répondre aux conséquences causées par ces évènements de plus en plus récurrents mais non prévisibles. Cela n’est pas soutenable » fera t’il savoir.



Le ministre de faire savoir par la suite que le Sénégal avait l’ambition de devenir un acteur majeur en matière d’énergie renouvelable qui représentera, d’ici 2030, une part importante dans notre « mix énergétique ». Et que d’autre part, les découvertes récentes de pétrole et de gaz sur les côtes sénégalaises vont concourir à atteindre l’indépendance énergétique avec un choix orienté sur les meilleures technologies de production d’énergie sobres en carbone. Des efforts, qui doivent être soutenus et multipliés, avec la mobilisation des financements actuels et futurs comme défi majeur a dit Mame Thierno Dieng.

Aussi a-t-il insisté pour un financement dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris à travers la contribution déterminée au niveau national (CDN) « prévisible, accessible à tous, pour les besoins d’adaptations comme d’atténuation ».

Le ministre de noter par la suite que ces efforts devraient aussi être mesurés, suivis et communiqués au niveau international à travers le registre national de la CDN, aussi a-t-il demandé qu’une instance suprême des Nations Unies veille régulièrement au niveau de la mise en œuvre de l’Accord de Paris

Le Fonds Vert Climat, établit depuis 2009 à Copenhague, doit aussi atteindre son niveau d’engagement, à savoir 100 milliards de US dollars par an à partir de 2020 au regard des efforts à accomplir a-t-il aussi souhaité. « D’autres financements sont nécessaires, notamment le financement privé, les mécanismes de marché carbone avec contribution au fonds d’adaptation, mais aussi les taxes sur le transport international » a-t-il conclu.