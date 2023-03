CONSEIL PRÉSIDENTIEL DE SÉDHIOU, AGETIP DÉMARRE LA SPHÈRE ADMINISTRATIVE...

Le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a procédé à la pose de la sphère administrative de Sédhiou cet après-midi.Ce projet, deuxième du genre après celui de Kaffrine, est conduit par l'Agetip.Ce fut l’occasion pour le Directeur Général El Hadji Malick Gaye d’expliquer en détails le contexte, la justification, la consistance et l’état d’avancement des travaux de la sphère de Kaffrine.Il s’agit d’un bâtiment administratif faisant office de « guichet unique » qui va accueillir une vingtaine de services régionaux de l’État, la gouvernance et la préfecture de Sédhiou, des villas et des annexes avec toutes les commodités qui restaurent l’autorité de l’État.L’enjeu majeur se situe dans la modernisation et le renouveau du service public de l’administration.Le DG de Agetip a fait l’état d’avancement de la sphère de Kafrrine qui devrait être livrée sous peu.Le Président de la République a félicité le Directeur Général de l’Agetip et a donné des instructions fermes pour que tout soit mis en œuvre pour que les délais soient respectés.