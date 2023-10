CNTS : la CNTS Dakar a tenu son congrès

Après 13 congrès régionaux, l’Union régionale de la CNTS Dakar a tenu à son tour, son symposium ce samedi 7 octobre 2023 à son siège.

En effet, avant le congrès national de la CNTS, l’Union régionale de la CNTS Dakar, à travers ce congrès, va renouveler son bureau après 5 ans et procèdera en même temps, au renouvellement des organisations syndicales affiliées.



Ce congrès a aussi permis au secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro, d’interpeller les employeurs et davantage le gouvernement à prendre en compte les problèmes et les difficultés auxquels font face les travailleurs. Ils les appellent tous à la table des négociations pour trouver une issue favorable à la complexité des problèmes.