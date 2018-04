CES DEUX AVIONS QUI ONT DÉFILÉ CE 4 AVRIL- Des L-39NG, dernière évolution de L'Albatros fabriqués par une entreprise Tchèque et testés au Sénégal

Ce 4 avril ont défilé dans le ciel de Dakar et sous les yeux du Président Sall, deux avions qui pourraient intégrer le parc-avions militaires du Sénégal. Il s'agit de deux L-39NG. Cet appareil, considéré comme étant la dernière version de L-39 Albatros est développé en partenariat avec Omnipol. Il est fabriqué par l'aviateur Tchèque '' Aero Vodochody ''. La première version date de la période du bloc de l'Est. Il est encore utilisé par 60 opérateurs et compte environ six centaines d'unités encore opérationnelles dans le monde.



Le Sénégal est ainsi en passe de se doter d'un avion réputé plus léger, plus agile et plus endurant. Il est équipé du moteur Fj44-4M supposé très puissant et d'une avionique '' Genesys Aerosystems '' qui comprend un nouvel affichage multifonctions (Mfd) et d'un affichage tête haute ( Hud) adaptable aux besoins des clients, confie le constructeur. Il dispose, par ailleurs, de 5 points d'emport externes.



L'on se demande si le ciel Sénégalais n'a pas servi au premier test de l'appareil étant donné que l'avionneur annonçait dans son agenda officiel que l'assemblage devrait être achevée au troisième trimestre 2018 au plus tard. Aero Vodochody, le premier L-39NG complet et certifié devrait plus précisément être prêt pour 2019 et qu'un Premier client pourrait être livré dès 2020.



Quatre L-39NG sont assemblés. Le premier et le quatrième serviront d'avions de test en vol, comme on a vu aujourd'hui à Dakar, le deuxième ira aux essais au sol et le troisième servira pour les '' tests de fatigue''. Une production de 16 appareils est prévue annuellement. Le PDG de l'entreprise Giuseppe Giordo annonce clairement que trois contrats sont en cours de finalisation avec de futurs clients. Il ne cite aucun pays ou organisations. Peut-être que le Sénégal fait partie de ces potentiels acquéreurs. L'avenir nous dira...