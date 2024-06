CEM Cambérène II : Idrissa Gana Guèye fait don de 13 millions FCFA pour la réhabilitation du centre informatique

Le footballeur international sénégalais, Idrissa Gana Guèye, originaire de la Médina de Dakar, n'a pas oublié les habitants de Cambérène, la ville où il a fait ses débuts footballistiques sur le terrain Diamono. Après avoir salué les autorités religieuses et administratives présentes, il a procédé ce vendredi à l'inauguration de la salle d'informatique rénovée de l'école Cambérène II.

Cette salle flambant neuve est désormais équipée d'ordinateurs et d'autres équipements, grâce au financement de son association caritative "For Hope". Au total, une enveloppe de 13 millions FCFA a été investie pour la réfection de la salle informatique du CEM Cambérène II, qui compte maintenant plus de 40 ordinateurs et un vidéoprojecteur.

Le champion d’Afrique a également tendu la main au maire de Cambérène, Doune Pathé Mbengue, afin de participer tous ensemble à de futurs projets, tout en encourageant les jeunes à poursuivre leurs rêves.