CANADA : Collecte de fonds pour le rapatriement du corps de Bigué Ndao

La communauté sénégalaise a lancé une collecte de fonds sur le site de sociofinancement GoFundMe pour payer les frais funéraires et le rapatriement du corps de Bigué Ndao, morte poignardée à Edmonton, auprès de sa famille, au Sénégal. L’Association sénégalaise d’Edmonton espère atteindre les 50 000 $. La jeune femme laisse derrière elle deux filles de 7 et 10 ans. Ces dernières ont immédiate- ment été prises en charge par des proches de leur mère. Son président Mohamet Sall se dit convaincu de leur trouver un nouveau foyer au sein même de la communauté, pour leur éviter le centre d’accueil.

Séparée de son mari, Bigué Ndao est revenue seule, avec ses filles, au Canada, il y a quelques années. Bénévole au Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta, elle avait à cœur d’aider les femmes au sein de la communauté francophone.

« Elle m’a dit une fois : avec tout ce que j’ai reçu d’ici, j’aimerais renvoyer l’ascenseur », se souvient Cherif Diallo, conseiller au centre. Âgée de 33 ans, elle a été retrouvée morte lundi après-midi dans le quartier de Strathearn, dans le sud-est d'Edmonton. L’autopsie a révélé que la victime a été poignardée. Son mari, dont elle était séparée depuis plusieurs années, a été arrêté par la police. Accusé de meurtre au second degré, il a fait sa première comparution mercredi. L’audience de mise en accusation est prévue le 16 mai.