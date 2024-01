CAN: "Vous êtes des corrompus", a pesté le Sénégalais Krépin Diatta

"Vous êtes des corrompus" a lancé à des membres de la CAF le défenseur sénégalais Krépin Diatta, furieux contre l'arbitrage après l'élimination contre la Côte d'Ivoire (1-1, 5 t.a.b. à 4) en 8e de finale de la Coupe d'Afrique, lundi à Yamoussoukro.



"Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre coupe d'Afrique", a pesté l'ailier droit de l'AS Monaco à l'adresse de membres du service médias de la Confédération africaine de football (CAF) dans la zone mixte où se croisent journalistes et joueurs à l'issue des matches.



Diatta estimait qu'il y avait penalty pour une faute d'Odilon Kossounou sur Ismaïla Sarr (55) et reprochait à l'arbitre, le Gabonais Pierre Ghislain Atcho, de ne pas être allé consulté la vidéo.



La Côte d'Ivoire a égalisé sur un penalty de Franck Kessié après une faute du gardien Édouard Mendy sur Nicolas Pépé (86), attribué celui-là après visionnage à la VAR.



"Tu vas voir la VAR pour leur donner un pénalty, un gars (Ismaïla Sarr NDLR) qui prend le ballon 40 mètres et fait une chevauchée, rentre dans la surface, et tu ne veux pas aller regarder la VAR? Je suis désolé mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé mais là ils ont tué notre compétition", a lancé Diatta.



L'arbitre aurait aussi pu exclure le meneur sénégalais pour un tacle sur le tibia d'Ibrahim Sangaré (9). Il n'a reçu qu'un carton jaune.