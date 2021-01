CAN U20 : Les 12 équipes connaissent désormais leurs adversaires répartis en 3 poules.

La confédération africaine de football (CAF) a procédé ce lundi 25 janvier 2021, au tirage au sort de la coupe d’Afrique des nations des moins de vingt ans (CAN U20). Cette compétition exclusivement réservée aux cadets se déroulera du 14 Février au 4 Mars prochain en Mauritanie.



Pour cette année, la CAF a pris l'initiative de passer à douze (12) pour les nombre d'équipes participantes. Quatre (4) équipes de plus sur les Huit (8) équipes habituelles.



Pour cette année, les douze équipes participantes sont reparties en trois poules. Le pays-hôte, la Mauritanie hérite du groupe A. Pour sa première participation, les mauritaniens devront faire face à une équipe camerounaise considérée comme la favorite de cette poule. La Mauritanie partage aussi la poule avec l’Ouganda et la Mozambique. Ces trois nations découvrent pour la toute première fois cette compétition continentale.



Dans le groupe B, les favoris, encore novices à cette compétition, la Tunisie, la Namibie et la Centrafrique feront face au Burkina Faso, éliminé en phase de poule lors de l’édition précédente.



Enfin dans le groupe C, les deux habitués de la compétition le Ghana et le Maroc, tous deux vainqueurs de la coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, ne devraient avoir rien à craindre, sauf mauvaise surprise, devant la Gambie et la Tanzanie. Deux nations qui commencent à faire leurs premiers pas sur le football continental.