CAN U18 masculin : 2ème finale d’affilée perdue par les Lionceaux face au Mali.

Le Mali a gagné mercredi son second Championnat d'Afrique U18 FIBA consécutif, en s'imposant au bout du suspense contre le Sénégal 82-80. Le Sénégal s'est tout de même qualifié pour le mondial U19 en 2021.



Du côté des sénégalais, les belles prestations de Khalifa Ababacar Diop, auteur d'un double-double avec 18 points et 14 rebonds, et de son coéquipier Babacar Sané, qui a marqué 18 points lui aussi, ont été les motifs de satisfaction. Leurs efforts conjugués n'ont toutefois pas suffi pour aller décrocher un tout premier titre qui fuit les Lionceaux déjà défaits en 2018 par cette même sélection malienne.



Enfin, le jeune malien Bourama Coulibaly a été élu MVP. Il est accompagné dans le 5 majeur de cette CAN U18 par les Égyptiens Moamen Abouzeid et Mohab Abdalatif, ainsi que par le duo sénégalais composé de Babacar Sané et d'Ibou Badji.