CAN U17 : Le Cameroun sacré champion

L’équipe nationale de football des moins de 17 ans du Cameroun a remporté dimanche la CAN de la catégorie après être venue à bout de la Guinée aux tirs au but (5-3), a constaté l’APS.



Les deux équipes s’étaient séparées sur un score nul et vierge à l’issue du temps règlementaire du match joué dimanche à Dar-es-Salam, en Tanzanie, hôte de l’édition 2019 de la CAN U17.



Le joueur camerounais, Régis Mvoué, a été désigné meilleur joueur de cette édition, tandis que l’Angolais auteur de 4 buts durant la compétition a remporté le titre de meilleur buteur.





APS