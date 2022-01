CAN Cameroun 2022 : La fiesta en night-club, d'anciens internationaux Sénégalais, dont Diouf et Fadiga fait jaser...

Les anciens internationaux Sénégalais, El Hadji Diouf, Diomansy Kamara, Mamadou Niang, Khalilou Fadiga et Alassane N'Dour ont été aperçus dans un night-club, à une sorte de soirée caritative au Cameroun, dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 janvier.



Sur la storie Instagram, de DiaUne vente aux enchères de quelques maillots appartenant à des joueurs tels que Sadio Mané, Diouf, Alexandre Song ou encore Diomansy Kamara ont été vendus en faveur d'une association de soutien aux démunis. En présence de plusieurs personnalités publiques dont l'humoriste Camerounais, Thomas Ngijol qui achète un maillot de Sadio Mané à environ 3.5 millions FCFA, les anciens footballeurs ont fait monter les enchères.



Jusque-là rien d'anormal. Sauf qu'en cette période de Covid-19, le fait de voir sur les images toutes ces personnalités du football africain notamment Sénégalais, se donner à cœur joie, au mépris de tous les gestes barrières, a fait jaser.



Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été les internautes qui ont fustigé leur comportement jugé "irresponsable" en cette période où la pandémie fait rage partout en Afrique et dans le monde. Faisant la fête, publiquement, dans une boîte remplie de monde et sans masque, c'était assez surréaliste à en croire certains commentaires et bruits de couloir.



D'autant que, parmi ces joueurs cités, certains à l'image d'El Hadji Diouf, sont assez proches de la sélection nationale Sénégalaise, donc des dirigeants voire des joueurs, dans une moindre mesure.



À noter que le journaliste sportif, Aliou Goloko, également media officer de la CAF pour cette CAN, faisait aussi partie de ce beau monde qui s'est laissé aller lors de cette soirée...