CAN Cameroun 2022 / L'arbitre Zambien Janny Sikazwe est de retour...

L’arbitre zambien Janny Sikazwe, qui a dirigé le match Tunisie-Mali, n’a pas été exclu du tournoi par la CAF, malgré ses erreurs d’arbitrage. D’après la Fédération Zambienne de foot, l’arbitre zambien Janny Sikazwe va bel et bien rester à Douala. Il aurait été frappé par un coup de chaleur lors du match Tunisie-Mali, tous logés dans la poule F. Ce vendredi, il a reçu la visite de Andrew Kamanga, le président de la Fédération Zambienne de Football ( FAZ).



L’arbitre zambien Janny Sikazwe sera l’arbitre du VAR du match qui opposera le Maroc et le Gabon. L'arbitre principal sera le mauritanien Dahane Beina. Une rencontre tant attendue pour les Gabonais qui rêvent d'avoir une victoire face aux marocains qui ont fait d'ailleurs une très belle entrée en battant le Ghana 1 but à 0.