CAN 2025 : Plusieurs chocs en perspective des prochaines éliminatoires …

Dans le groupe A, on retrouve la Tunisie, favorite pour la qualification, ainsi que Madagascar, les Comores et la Zambie qui auront à cœur de créer la surprise. Le groupe B est dominé par le Maroc, pays hôte, accompagné du Gabon, de la République centrafricaine et du Lesotho. Le groupe C met aux prises l'Égypte, le Cap-Vert, la Mauritanie et le Botswana dans une poule assez ouverte.

Par ailleurs, le groupe D s'annonce explosif avec le Nigeria, le Bénin, la Libye et le Rwanda, tous capables de décrocher leur billet pour la phase finale. Dans le groupe E, l'Algérie fait office de favorite devant la Guinée équatoriale, le Togo et le Libéria. Le groupe F réunit le Ghana, l'Angola, le Soudan et le Niger dans une poule très relevée.

Pour ce qui est du groupe G, on assistera au duel entre la Côte d'Ivoire, la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad dans une poule où tout est possible. Le groupe H met aux prises la RD Congo, la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie dans une confrontation de haut niveau.

Enfin, les groupes I, J, K et L complètent ce tableau avec des affiches alléchantes entre Mali-Mozambique, Cameroun-Namibie, Afrique du Sud-Ouganda et Sénégal-Burkina Faso notamment.

Cette phase qualificative s'annonce passionnante et devrait tenir en haleine les supporters africains jusqu'à la phase finale qui se tiendra au Maroc en 2025.