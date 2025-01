CAN 2025 : Le Sénégal dans le groupe D, un tirage à double tranchant !

Le tirage au sort tant attendu de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 s’est déroulé à Rabat, au Maroc, dévoilant des groupes prometteurs pour une compétition qui s’annonce passionnante. Le Sénégal , a été placé dans le groupe D aux côtés de la RD Congo, du Bénin et du Botswana. Une composition qui pourrait sembler à la portée des Lions de la Teranga, mais qui demande tout de même vigilance et sérieux.







Un groupe D à première vue accessible, mais piégeux







Avec son statut de favori , le Sénégal devra faire face à des adversaires déterminés à créer la surprise. La RD Congo, double championne d’Afrique (1968, 1974), bien que moins performante ces dernières années, reste une équipe expérimentée et imprévisible. Le Bénin, sous la houlette de Gernot Rohr et d’un effectif en constante progression, peut également poser des difficultés. Enfin, le Botswana, outsider du groupe, tentera de jouer les trouble-fêtes grâce à son style de jeu combatif.







Des défis pour les Lions de la Teranga







Pour le Sénégal, emmené par une génération dorée incarnée par Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy, cette CAN sera l’occasion de confirmer sa suprématie . Toutefois, les Lions savent qu’il n’y a pas de matchs faciles à ce stade de la compétition, surtout face à des équipes prêtes à tout pour renverser les favoris.







Le nouveau sélectionneur Pape Thiaw Alias " Thiaw sa Khiirr " devra trouver le juste équilibre entre l’expérience et le sang neuf pour gérer au mieux la pression qui accompagne leur statut de Favoris.







Les autres groupes : un aperçu des chocs à venir







Le tirage au sort a également dévoilé des groupes qui promettent des affrontements palpitants :



• Groupe A : Le Maroc, pays hôte et demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, affrontera le Mali, la Zambie et les Comores.



• Groupe B : L’Égypte de Mohamed Salah croisera le fer avec l’Afrique du Sud, l’Angola et le Zimbabwe.



• Groupe C : Le Nigeria et la Tunisie, deux géants africains, seront opposés à l’Ouganda et à la Tanzanie.



• Groupe E : L’Algérie, championne en 2019, se mesurera au Burkina Faso, à la Guinée équatoriale et au Soudan.



• Groupe F : La Côte d’Ivoire et le Cameroun, habitués des grandes compétitions, affronteront le Gabon et le Mozambique.







Une compétition attendue avec impatience







La CAN 2025, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, promet d’être un rendez-vous spectaculaire. Alors que les équipes affûtent leurs stratégies, les supporters, eux, rêvent déjà des exploits de leurs nations respectives.