CAN 2025 Éliminatoires / Sénégal-Burkina Faso : Une première mi-temps équilibrée et sans but dans un duel intense sous la ferveur des supporters

Le stade du 26 mars de Bamako est le théâtre d’une confrontation acharnée entre le Sénégal et le Burkina Faso, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions de la Teranga et les Étalons sont restés dos à dos au terme d’une première période disputée, sans parvenir à ouvrir le score malgré plusieurs tentatives de part et d’autre.



Dès les premières minutes, le Sénégal se montre offensif, prenant les initiatives face à une défense burkinabé bien organisée. À la 23e minute, le score reste vierge, les Burkinabés contenant chaque assaut sénégalais avec discipline. Une minute plus tard, Idrissa Gana Gueye se charge d’un corner bien exécuté qui trouve Kalidou Koulibaly dans la surface. Le capitaine des Lions place une tête puissante, mais le ballon file malheureusement à côté des cages.



Les Burkinabés ne se laissent pas intimider et répondent à la 27e minute avec un corner bien placé. Le match demeure équilibré, avec les deux équipes se rendant coup pour coup sans parvenir à prendre l’avantage.



Les supporters sénégalais, nombreux et bruyants, ne cessent de pousser les Lions, espérant voir leur équipe prendre l’ascendant. À la 38e minute, Pape Gueye tente de percer la défense burkinabé mais son contrôle approximatif le trahit, laissant filer une opportunité prometteuse. Les Étalons en profitent pour remonter le terrain et obtiennent un nouveau corner, toutefois mal exploité.



La tension monte dans les dernières minutes de cette première période. À la 43e minute, Sadio Mané, la star sénégalaise, est accroché par un défenseur burkinabé, qui écope d’un carton jaune. Idrissa Gana Gueye se charge du coup franc et frappe avec précision, mais le gardien burkinabé se montre vigilant et repousse l’offensive sénégalaise.



Au coup de sifflet annonçant la mi-temps, le score reste bloqué à 0-0. Les joueurs regagnent les vestiaires, laissant les supporters dans l’attente d’une seconde période où, espérons-le, les filets finiront par trembler.