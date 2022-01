CAN 2022 / Victime d'une commotion cérébrale lors du match contre le Cap-Vert, Sadio Mané incertain pour le quart de finale ?

Quel est l'état réel de la blessure de l'attaquant international sénégalais, Sadio Mané ? Victime d'une commotion cérébrale, lors du match de huitième de finale de la CAN, contre le Cap-Vert, ce mardi après-midi, le numéro 10 des Lions a été remplacé à la 70ème minute par Bamba Dieng.



En attendant d'en savoir davantage sur la gravité de sa "blessure", le match de quart de finale se profile déjà très rapidement à l'horizon de Yaoundé, voire Douala...



Une sortie inquiétante du ballon d'or africain, au vu de la violence du choc qu'il a subi lors de son duel aérien avec le gardien de but du Cabo Verde, Vozinha. Ce dernier, au cours d'une intervention très hasardeuse, les poings en l'air, a violemment boxé la tête de Sadio Mané qui avait déjà gagné son duel et touché le ballon in extremis. Un coup qui a d'ailleurs valu au portier Cap-verdien un carton rouge direct suite à la consultation de la VAR.



À la suite d'une commotion cérébrale aussi minime soit-elle, il est recommandé selon un protocole sanitaire spécifique, un temps de repos afin de permettre au cerveau de se régénérer. Étant donné que Sadio Mané s'est brusquement écroulé sur la pelouse du Kouekong (Bafoussam), le choc semble être assez sérieux au point de provoquer des vertiges chez le pensionnaire de Liverpool, obligeant Aliou Cissé à le faire sortir.



Un temps de récupérer qui peut aller de 10 jours à 04 semaines selon les cas et surtout sur la base des résultats des examens qui devraient être effectués par le staff médical Sénégalais. En espérant qu'il ne s'agisse que d'une légère alerte, l'évolution du cas Mané sera scruté de près. Après quatre matches disputés, le Sénégal n'a marqué que trois buts, dont deux par le biais de Mané...