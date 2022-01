Boulaye Dia et Moustapha Name qui font partie des deniers Lions à rejoindre le Cameroun, ont pris leur vol dans la nuit du mercredi 05 au jeudi 06 janvier...



C'est précisément à bord d'un Airbus A319 de la compagnie nationale Sénégalaise Air Sénégal que les deux joueurs ont décollé aux alentours de 1h du matin, en direction de Douala où ils devraient prendre un autre vol pour rejoindre le reste du groupe déjà arrivé en terre Camerounaise ce mercredi, en début de soirée..



Les deux internationaux sénégalais ont voyagé sous bonne escorte puisqu'ils étaient accompagnés par des membres du staff technique de l'équipe nationale en l'occurrence Lamine Diatta l'un des conseillers d'Aliou Cissé et Tony Sylva en charge des gardiens de but en plus d'un agent du BIP pour assurer leur sécurité.



Avec les cas de Covid-19 détectés au sein de la tanière, Moustapha Name et son coéquipier faisaient partie de ceux qui attendaient le résultat des tests, donc le feu vert du staff pour pouvoir quitter la tanière...